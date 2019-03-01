Рязанку убили и закопали в снегу, забрав 300 рублей

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-01T17:29:27+03:00

Изменить размер текста: A A

28 февраля на одной из улиц города Спасск-Рязанский нашли труп женщины, закопанный в снегу. Признаки насильственной смерти были очевидны, поэтому начался поиск по «горячим следам», который принес свои плоды – подозреваемый уже задержан.

Следователи полагают, что 41-летнюю жительницу райцентра убили в ночь на 26 февраля по дороге от местной автозаправочной станции. Мужчина, чья личность пока не разглашается, нанес ей несколько ударов по голове, забрал 300 рублей и присыпал тело снегом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU