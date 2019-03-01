2019-03-01T17:29:27+03:00
Происшествия

Рязанку убили и закопали в снегу, забрав 300 рублей

Подозреваемый задержан
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 февраля на одной из улиц города Спасск-Рязанский нашли труп женщины, закопанный в снегу. Признаки насильственной смерти были очевидны, поэтому начался поиск по «горячим следам», который принес свои плоды – подозреваемый уже задержан.

Следователи полагают, что 41-летнюю жительницу райцентра убили в ночь на 26 февраля по дороге от местной автозаправочной станции. Мужчина, чья личность пока не разглашается, нанес ей несколько ударов по голове, забрал 300 рублей и присыпал тело снегом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанское МЧС опубликовало третье метеопредупреждение за сутки
На маршрут «Шацк — Выша» добавили еще один ежедневный автобус
Осужденным рязанской ИК-5 предложили сделать 12 шагов к здоровой жизни
Двое рязанцев украли в Старожиловском районе четыре бороны от трактора
СК начал проверку после падения на рязанцев ледяной глыбы
Рязанский чиновник подозревается в вымогательстве у энергетиков
На рязанском хлебозаводе и в санатории «Старица» ртутные лампы хранили с нарушениями
В Рязанской области прогнозируют ночную метель и небольшой снег днем
Рязанка Евдокия Мидина отметила столетний юбилей
В рязанском райцентре открылась выставка глухонемого художника
Рязанский минтранс назвал главных нарушителей в сфере такси за февраль
Снежный вал у остановки стоил рязанскому дорожнику круглой суммы
В подъезде одного из домов на Московском шоссе в Рязани обнаружили труп мужчины
Рязанская предпринимательница скрыла около 1 млн рублей налогов
В горевшей квартире на улице Молодцова обнаружили труп рязанца с огнестрельным ранением
Первым зампредом рязанского правительства стала женщина
В праздничные выходные изменятся цены на экспрессы Рязань-Москва
Рязанский пенсионер спровоцировал ДТП с тремя автомобилями
Рязанке только по решению облсуда выплатили задолженность по зарплате
Рязанка взыскала с «Росгосстрах» всю сумму страховки за уничтоженную в ДТП иномарку
В Рязани появится новая поликлиника
Находящегося в розыске рязанца лишили родительских прав
Рязанка обокрала приютивших на ночь добродетелей
Рязанский февраль получился необычайно теплым и «сырым»