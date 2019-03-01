2019-03-01T17:30:05+03:00
Здоровье

Осужденным рязанской ИК-5 предложили сделать 12 шагов к здоровой жизни

После освобождения, желающие уже будут знать, куда обратиться
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба.Фото: Пресс-служба.
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Исправительную колонию №5 УФСИН России по Рязанской области посетили представители сообщества «Анонимные наркоманы». С осужденными, содержащимися в учреждении, они провели встречу ориентированную на профилактику наркомании.

Молодые люди рассказали личные истории, принесшие беду в их семьи. Все случаи были связаны с употреблением наркотиков. Многие осужденные, также пострадавшие от страшного социального недуга, рассказали, почему они сами приняли решение больше никогда не употреблять запрещенные вещества.

Гости колонии поделились информацией о программе выздоровления «Анонимных наркоманов» созданной на основе известной программы «Двенадцать шагов».

– Шаги включают признание имеющейся проблемы, обращение за помощью, правдивую самооценку, доверительный рассказ о себе, возмещение причиненного окружающим ущерба и помощь наркоманам, желающим выздороветь, – отметил один из авторов программы.

Залу предоставили контактную информацию сообщества, где каждый нуждающийся после освобождения может получить психологическую поддержку, и передали в библиотеку тематическую литературу и буклеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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