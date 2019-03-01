Двое рязанцев украли в Старожиловском районе четыре бороны от трактора
Два старожиловца украли у сельхозпредприятия четыре бороны для трактора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Полиция установила, что 12 ноября 2018 года двое приятелей украли четыре бороны от трактора, принадлежащего СПК «Золотой колос».
Во время следствия подозреваемые в краже признали свою в вину и возместили предприятию ущерб в полном объеме.
Старожиловским районным судом уголовное дело было прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей каждому.
ВАЖНО!
Неуплат назначенного судом штрафа влечет за собой возвращение уголовного дела в следственный орган для привлечения лица к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU