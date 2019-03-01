СК начал проверку после падения на рязанцев ледяной глыбы

СЕГОДНЯ 16:53 2019-03-01T18:46:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет, а именно Железнодорожный межрайонный отдел Рязани, начал проверку после падения ледяной глыбы на девушку и молодого человека. В сообщениях СМИ, которые привлекли внимание правоохранительных органов, говорится, что инцидент произошел 28 февраля.

По той же информации, лед упал с крыши дома №73 на улице Дзержинского.

- Выясняются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пишет пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Напомним, ранее на улице Семинарской при похожих обстоятельствах серьезно пострадал четырехлетний мальчик, причем все попало на запись камеры видеонаблюдения. По тому факту уже возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU