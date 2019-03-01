2019-03-01T18:46:13+03:00
Происшествия

СК начал проверку после падения на рязанцев ледяной глыбы

Инцидент произошел на улице Дзержинского областного центра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет, а именно Железнодорожный межрайонный отдел Рязани, начал проверку после падения ледяной глыбы на девушку и молодого человека. В сообщениях СМИ, которые привлекли внимание правоохранительных органов, говорится, что инцидент произошел 28 февраля.

По той же информации, лед упал с крыши дома №73 на улице Дзержинского.

- Выясняются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пишет пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Напомним, ранее на улице Семинарской при похожих обстоятельствах серьезно пострадал четырехлетний мальчик, причем все попало на запись камеры видеонаблюдения. По тому факту уже возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанское МЧС опубликовало третье метеопредупреждение за сутки
На маршрут «Шацк — Выша» добавили еще один ежедневный автобус
Рязанку убили и закопали в снегу, забрав 300 рублей
Осужденным рязанской ИК-5 предложили сделать 12 шагов к здоровой жизни
Двое рязанцев украли в Старожиловском районе четыре бороны от трактора
Рязанский чиновник подозревается в вымогательстве у энергетиков
На рязанском хлебозаводе и в санатории «Старица» ртутные лампы хранили с нарушениями
В Рязанской области прогнозируют ночную метель и небольшой снег днем
Рязанка Евдокия Мидина отметила столетний юбилей
В рязанском райцентре открылась выставка глухонемого художника
Рязанский минтранс назвал главных нарушителей в сфере такси за февраль
Снежный вал у остановки стоил рязанскому дорожнику круглой суммы
В подъезде одного из домов на Московском шоссе в Рязани обнаружили труп мужчины
Рязанская предпринимательница скрыла около 1 млн рублей налогов
В горевшей квартире на улице Молодцова обнаружили труп рязанца с огнестрельным ранением
Первым зампредом рязанского правительства стала женщина
В праздничные выходные изменятся цены на экспрессы Рязань-Москва
Рязанский пенсионер спровоцировал ДТП с тремя автомобилями
Рязанке только по решению облсуда выплатили задолженность по зарплате
Рязанка взыскала с «Росгосстрах» всю сумму страховки за уничтоженную в ДТП иномарку
В Рязани появится новая поликлиника
Находящегося в розыске рязанца лишили родительских прав
Рязанка обокрала приютивших на ночь добродетелей
Рязанский февраль получился необычайно теплым и «сырым»