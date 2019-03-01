Рязанский чиновник подозревается в вымогательстве у энергетиков
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Рязанской области расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Чучковского района, сообщает пресс-служба следкома. Мужчина обвиняется по статье «получение должностным лицом взятки, с вымогательством, в крупном размере».
По информации следователей, в 2017 году чиновник требовал у частного предприятия деньги за незаконную приватизацию электросетевого оборудования. В итоге через посредников получил более 200 тысяч рублей.
Кстати, в отношении двух сотрудниц коммунальных организаций, которые передавали деньги, возбуждены дела по статье «посредничество во взяточничестве».
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU