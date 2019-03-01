2019-03-01T16:53:45+03:00
Общество

Рязанский чиновник подозревается в вымогательстве у энергетиков

Уже бывший замглавы районной администрации получил 200 тысяч
Мария БЛИНОВА
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Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Рязанской области расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Чучковского района, сообщает пресс-служба следкома. Мужчина обвиняется по статье «получение должностным лицом взятки, с вымогательством, в крупном размере».

По информации следователей, в 2017 году чиновник требовал у частного предприятия деньги за незаконную приватизацию электросетевого оборудования. В итоге через посредников получил более 200 тысяч рублей.

Кстати, в отношении двух сотрудниц коммунальных организаций, которые передавали деньги, возбуждены дела по статье «посредничество во взяточничестве».

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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