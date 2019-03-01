На рязанском хлебозаводе и в санатории «Старица» ртутные лампы хранили с нарушениями

СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-01T15:52:02+03:00

После прокурорской проверки на предприятиях устранили все нарушения

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Прокуратура проверила три рязанских предприятия на исполнение требований природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что отработанные люминесцентные (ртутные) лампы на хлебозаводе №1, а также в санатории «Старица» и рязанском шпалопропиточном заводе хранятся с нарушением.

По результатам проверки руководителям организаций внесены представления. Все они рассмотрены, удовлетворены, а выявленные нарушения устранены.

НАША СПРАВКА

Все люминесцентные лампы содержат ртуть — ядовитое вещество первого класса опасности от 1 до 70 мг опасности. Если лампа разбилась, то пары ртути будут накапливаться в организме, нанося вред здоровью человека.

ИСТОЧНИК KP.RU