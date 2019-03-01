На рязанском хлебозаводе и в санатории «Старица» ртутные лампы хранили с нарушениями
Прокуратура проверила три рязанских предприятия на исполнение требований природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка установила, что отработанные люминесцентные (ртутные) лампы на хлебозаводе №1, а также в санатории «Старица» и рязанском шпалопропиточном заводе хранятся с нарушением.
По результатам проверки руководителям организаций внесены представления. Все они рассмотрены, удовлетворены, а выявленные нарушения устранены.
НАША СПРАВКА
Все люминесцентные лампы содержат ртуть — ядовитое вещество первого класса опасности от 1 до 70 мг опасности. Если лампа разбилась, то пары ртути будут накапливаться в организме, нанося вред здоровью человека.
ИСТОЧНИК KP.RU