2019-03-01T15:05:04+03:00
Общество

В Рязанской области прогнозируют ночную метель и небольшой снег днем

Температура выше нуля на сей раз не поднимется
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 2 марта. Ночью пройдет снег, местами умеренный. Отдельные районы накроет метель, а на дорогах ухудшится видимость. Днем также ожидается небольшой снег.

Температура воздуха на сей раз не поднимется выше нулевой отметки и составит -11…-6 градусов в темное время суток, -7…-2 градуса в светлое.

Ветер северной четверти, 5-10 метров в секунду, причем местами при порывах его скорость может достигать и 12-17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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