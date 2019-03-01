Рязанка Евдокия Мидина отметила столетний юбилей
1 марта столетний юбилей отметила рязанка Евдокия Дмитриевна Мидина, сообщает пресс-служба городской администрации. Представители мэрии вручили имениннице подарок и цветы.
Евдокия Дмитриевна Мидина родилась в 1919 году в селе Дедюхино Рязанского района. Потом женщина переехала в Рязань, где закончила ПТУ и стала работать в ателье.
Фото: пресс-служба администрации Рязани.
В 1941 году вышла замуж и родила дочь. В годы Великой Отечественной войны трудилась диспетчером на Рязанском приборном заводе. Ее муж был летчиком и погиб на фронте.
После войны Евдокия Дмитриевна работала начальником смены швейного цеха на швейном предприятии, а в 1986 году ушла на пенсию.
Воспитала сына и дочь, у нее четыре внука, четыре правнука и четыре праправнука. Сейчас именинница самостоятельно ведет быт и проживает одна, окруженная заботой и вниманием семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU