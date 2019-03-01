2019-03-01T14:55:58+03:00
Общество

Рязанка Евдокия Мидина отметила столетний юбилей

Именинницу поздравили представители городской администрации
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Фото: пресс-служба администрации Рязани.Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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1 марта столетний юбилей отметила рязанка Евдокия Дмитриевна Мидина, сообщает пресс-служба городской администрации. Представители мэрии вручили имениннице подарок и цветы.

Евдокия Дмитриевна Мидина родилась в 1919 году в селе Дедюхино Рязанского района. Потом женщина переехала в Рязань, где закончила ПТУ и стала работать в ателье.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

В 1941 году вышла замуж и родила дочь. В годы Великой Отечественной войны трудилась диспетчером на Рязанском приборном заводе. Ее муж был летчиком и погиб на фронте.

После войны Евдокия Дмитриевна работала начальником смены швейного цеха на швейном предприятии, а в 1986 году ушла на пенсию.

Воспитала сына и дочь, у нее четыре внука, четыре правнука и четыре праправнука. Сейчас именинница самостоятельно ведет быт и проживает одна, окруженная заботой и вниманием семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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