В рязанском райцентре открылась выставка глухонемого художника

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-01T14:26:25+03:00

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Выставка Сергея Рузаева «Рисую сердцем» открылась в Центре культурного развития Касимова. В экспозиции представлено более двадцати картин и работ по керамике. Ее уже успели посетить несколько сотен человек.

У их автора есть особенность: он не слышит и не говорит, а окружающий мир воспринимает через краски. Когда Сергею было 8 месяцев, он перенес менингит, а после этого оглох. Когда мальчику было пять лет, трагически погиб его отец. Чтобы в детском саду рассказать о его похоронах, мальчик стал рисовать. Его мама, Татьяна Рузаева, дала обет: если сын выживет после тяжелой болезни, то всю свою жизнь посвятит его развитию. Свое слово она сдержала. Более того, сестра художника стала логопедом и работает со слабослышащими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU