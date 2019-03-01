Рязанский минтранс назвал главных нарушителей в сфере такси за февраль
Сотрудники регионального минтранса провели в феврале десять рейдов в Рязани и области по выявлению нарушений в сфере такси, сообщает пресс-служба ведомства.
В результате мероприятий обнаружены следующие нарушения:
- предпринимательская деятельность без разрешения – 18. Из них в Рязани — 15 нарушений и три в Ряжске;
- управление автомобилем с незаконно установленным опознавательным фонарем такси — 11. Из них в Рязани — семь, в Скопине — два нарушения, в Ряжске и Михайлове по одному;
- отсутствие на автомобиле цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря; отсутствие в салоне информации – 15. Из них в Рязани — 12 и три нарушения в Ряжске.
Как отмечают чиновники, больше всего нарушений в Рязани зарегистрированы в сервисах заказа такси «Максим», «Яндекс.Такси» и «Везет».
ИСТОЧНИК KP.RU