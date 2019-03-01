2019-03-01T14:03:30+03:00
Общество

Рязанский минтранс назвал главных нарушителей в сфере такси за февраль

Министерство транспорта и автомобильных дорог провело десять рейдов по областному центру и региону
Александр РАДЫГИН
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Сотрудники регионального минтранса провели в феврале десять рейдов в Рязани и области по выявлению нарушений в сфере такси, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате мероприятий обнаружены следующие нарушения:

- предпринимательская деятельность без разрешения – 18. Из них в Рязани — 15 нарушений и три в Ряжске;

- управление автомобилем с незаконно установленным опознавательным фонарем такси — 11. Из них в Рязани — семь, в Скопине — два нарушения, в Ряжске и Михайлове по одному;

- отсутствие на автомобиле цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря; отсутствие в салоне информации – 15. Из них в Рязани — 12 и три нарушения в Ряжске.

Как отмечают чиновники, больше всего нарушений в Рязани зарегистрированы в сервисах заказа такси «Максим», «Яндекс.Такси» и «Везет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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