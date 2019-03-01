Снежный вал у остановки стоил рязанскому дорожнику круглой суммы

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-01T13:58:27+03:00

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В Захаровском районе дорожника оштрафовали за снег, скопившийся возле остановки общественного транспорта. По административному делу ему придется заплатить в доход государства 20 тысяч рублей, предает пресс-служба местного суда.

По ГОСТ 33181 ближе 20 метров от остановки передвижению общественного транспорта, посадке и высадке пассажиров снежные валы мешать не должны. Так как это требование не соблюдалось, виноватым оказался начальник участка ответственный за уборку коммерческой дорожной организации.

Уточняется, что сам факт нарушения зафиксирован 28 декабря 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU