2019-03-01T13:29:55+03:00
Происшествия

В подъезде одного из домов на Московском шоссе в Рязани обнаружили труп мужчины

По факту обнаружения трупа Следственный комитет проводит проверку
Александр ЕФАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рано утром 11 февраля в доме №55 на Московском шоссе обнаружили труп мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщила одна из жительниц дома.

— В 04:00 в подъезде слышался грохот. Примерно в 7 утра один из соседей увидел, что около лифта лежало двое мужчин, — рассказывает жительница дома. — Один мужчина лежал голый, а второй — без ботинок, без куртки. Он думал, что пьяные спят, посмотрел, а один из мужчин синий. В его спине торчала отвертка. Вызвали полицию и скорую.

Как рассказали «Комсомолке» в региональном УМВД, 11 февраля действительно по указанному адресу выезжали полицейские и бригада медиков. В подъезде на одном из этажей был обнаружен труп мужчины. Правда, никакой отвертки не было.

— В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, — рассказывает старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного управления СК России по Рязанской области Анжелика Евдокимова. — Следователи устанавливают точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области прогнозируют ночную метель и небольшой снег днем
Рязанка Евдокия Мидина отметила столетний юбилей
В рязанском райцентре открылась выставка глухонемого художника
Рязанский минтранс назвал главных нарушителей в сфере такси за февраль
Снежный вал у остановки стоил рязанскому дорожнику круглой суммы
Рязанская предпринимательница скрыла около 1 млн рублей налогов
В горевшей квартире на улице Молодцова обнаружили труп рязанца с огнестрельным ранением
Первым зампредом рязанского правительства стала женщина
В праздничные выходные изменятся цены на экспрессы Рязань-Москва
Рязанский пенсионер спровоцировал ДТП с тремя автомобилями
Рязанке только по решению облсуда выплатили задолженность по зарплате
Рязанка взыскала с «Росгосстрах» всю сумму страховки за уничтоженную в ДТП иномарку
В Рязани появится новая поликлиника
Находящегося в розыске рязанца лишили родительских прав
Рязанка обокрала приютивших на ночь добродетелей
Рязанский февраль получился необычайно теплым и «сырым»