В подъезде одного из домов на Московском шоссе в Рязани обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-01T13:29:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Рано утром 11 февраля в доме №55 на Московском шоссе обнаружили труп мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщила одна из жительниц дома.

— В 04:00 в подъезде слышался грохот. Примерно в 7 утра один из соседей увидел, что около лифта лежало двое мужчин, — рассказывает жительница дома. — Один мужчина лежал голый, а второй — без ботинок, без куртки. Он думал, что пьяные спят, посмотрел, а один из мужчин синий. В его спине торчала отвертка. Вызвали полицию и скорую.

Как рассказали «Комсомолке» в региональном УМВД, 11 февраля действительно по указанному адресу выезжали полицейские и бригада медиков. В подъезде на одном из этажей был обнаружен труп мужчины. Правда, никакой отвертки не было.

— В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, — рассказывает старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного управления СК России по Рязанской области Анжелика Евдокимова. — Следователи устанавливают точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

ИСТОЧНИК KP.RU