Рязанская предпринимательница скрыла около 1 млн рублей налогов
«Важняки» возбудили уголовное дело и предпримут все меры, чтобы вернуть в бюджет все деньги
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области, в 2017-2018 годах предпринимательница поставила в адрес одной из рязанских организаций упаковочный материал и комплектующие к строительным инструментам на сумму около 6 млн рублей. После сделки женщина не предоставила декларации по НДС и не уплатила в бюджет налог в размере более 900 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU