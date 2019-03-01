Рязанская предпринимательница скрыла около 1 млн рублей налогов

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-01T13:06:52+03:00

«Важняки» возбудили уголовное дело и предпримут все меры, чтобы вернуть в бюджет все деньги

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области, в 2017-2018 годах предпринимательница поставила в адрес одной из рязанских организаций упаковочный материал и комплектующие к строительным инструментам на сумму около 6 млн рублей. После сделки женщина не предоставила декларации по НДС и не уплатила в бюджет налог в размере более 900 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU