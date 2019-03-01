Первым зампредом рязанского правительства стала женщина

СЕГОДНЯ 11:45 2019-03-01T12:36:18+03:00

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1 марта губернатор Николай Любимов подписал постановление о назначении Анны Росляковой на должность первого заместителя председателя правительства Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

До этого момента Анна Николаевна занимала пост просто заместителя председателя правительства, на который, напомним, ее назначили в декабре прошлого года – после ухода из замов Сергея Филимонова.

До получения статуса заместителя председателя кабмина 35-летняя Анна Рослякова была министром по делам территорий и информационной политике региона.

СПРАВКА «КП»

Анна Рослякова родилась в Рязани. В 2005 году с отличием окончила академию УФСИН РФ, получив квалификацию юрист. С 2009 года работала в правовом управлении администрации Рязани. В 2017 году заняла должность заместителя регионального министра по делам территориальных образований и общественных объединений. С сентября 2017 года возглавила это министерство. С декабря 2018 года работала заместителем председателя регионального кабмина.

ИСТОЧНИК KP.RU