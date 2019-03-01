Рязанский пенсионер спровоцировал ДТП с тремя автомобилями
28 февраля около 14:40 в Скопине произошло ДТП с тремя автомобилями, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.
63-летний житель райцентра на Renault Logan, по предварительной информации, начиная движение от правой обочины, не уступил дорогу легковушке «Лада Приора». Последнюю от удара отбросило на другую «Ладу».
В итоге пострадал 24-летней водитель «Приоры»: медики оказали ему помощь, госпитализации не потребовалось.
За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. В регионе произошло 26 аварийс причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 6493 нарушения ПДД, в том числе 6 фактов управления в пьяном виде.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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