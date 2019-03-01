Рязанке только по решению облсуда выплатили задолженность по зарплате

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-01T10:21:36+03:00

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Жительница Рязани устроилась в апреле 2018 года на работу уборщицей в одну из управляющих компаний. Работодатель трудовой договор с ней не заключил, позже стало ясно – почему. Уже с мая женщина получала зарплату не полностью, а в июле вообще денег не дождалась.

В августе она уволилась и обратилась в Советский районный суд Рязани с исковым заявлением. Представитель ответчика отрицал, что с истицей вообще существовали какие-либо трудовые отношения – подтверждающего документа не было. Но, согласно Трудовому кодексу РФ, если работник приступил к своим обязанностям, работодатель обязан оформить трудовой договор с ним в течение 3 дней. Советский райсуд не счел доказательства бывшей уборщицы достаточными, посчитав недоказанным факт трудоустройства.

Областной суд, куда поступила апелляция, отменил решение районного суда, и удовлетворил иск в полном объеме. Работодатель обязан выплатить своей бывшей работнице 40 тысяч рублей – об этом факте сообщила пресс-служба облсуда. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU