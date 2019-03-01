Рязанка взыскала с «Росгосстрах» всю сумму страховки за уничтоженную в ДТП иномарку

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-01T10:13:45+03:00

Страховая компания не полностью выплатила страховое возмещение, поэтому женщина была вынуждена обратиться в суд

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Шиловский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к страховой компании «Росгосстрах», сообщает пресс-служба райсуда.

Суд установил, что в октябре 2017 года по вине водителя «Лады Гранта» произошло ДТП, в результате которого автомобиль женщины — Peugeot получил механические повреждения. Специалисты «Росгосстрах» рассчитали стоимость ремонта иномарки и сделали вывод, что машина восстановлению не подлежит. В результате компания выплатила страховое возмещение в размере 212 805 рублей.

Однако, с учетом проведенной независимой экспертизы, рыночная стоимость автомобиля истца составила 296 тысяч рублей, рыночная стоимость годных запчастей на дату ДТП составила 63 700 рублей.

Изучив все материалы дела суд взыскал с ответчика:

недоплаченное страховое возмещение — 19 495 рублей;

штраф за неисполнение в добровольном порядке — 9 747 рублей;

компенсацию морального вреда — 5 тысяч рублей;

убытки за хранение поврежденного автомобиля на платной стоянке — 6 тысяч рублей; неустойку — 20 тысяч рублей;

судебные расходы — 37 445 рублей.

Не согласившись с вынесенным решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, но суд второй инстанции указанное решение оставил без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU