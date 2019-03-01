В Рязани появится новая поликлиника

СЕГОДНЯ 09:43 2019-03-01T09:55:10+03:00

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На базе Кардиологического диспансера скоро откроется региональная поликлиника, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области. Решение принято из-за увеличения числа возрастных пациентов с патологиями, которые обращаются в диспансер за консультацией.

Для организации консультативно-диагностической поликлиники штат расширен узкими специалистами – это невролог, эндокринолог, пульмонолог и окулист. Помимо них, разумеется, здесь будут работать кардиологи и сердечно-сосудистые хирурги.

Поскольку поликлиника областная, специалисты окажут помощь и жителям сельской местности.

– Наша задача улучшить выявляемость сердечнососудистых и других заболеваний, добиться снижения смертности и инвалидности по причине болезней системы кровообращения, – говорит главный врач ОККД Александр Данилов.

Поликлиника будет работать в две смены. Кроме приема специалистов, здесь организуют диагностические обследования: УЗИ сосудов и сердца, в том числе чрезпищеводное УЗИ сердца, суточное мониторирование ЭКГ и АД, рентген-компьютерная томография.

Прием пациентов – по направлению из медицинских организаций по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU