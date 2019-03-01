Находящегося в розыске рязанца лишили родительских прав

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-01T09:32:05+03:00

Мужчина годами не платит алименты, не принимает никакого участия в воспитании ребенка и не выходит на связь

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В Рыбновском районном суде рассмотрели дело по иску матери к отцу ребенка о лишении родительских прав и взыскании неустойки по алиментам, сообщает пресс-служба райсуда.

Женщина рассказала в суде, что на основании судебного приказа мирового судьи с мужчины на содержание ребенка взысканы алименты в размере 1\4 части всех видов заработка. Но отец алименты не платит, от встреч с ребенком уклоняется, никакого участия в воспитании не принимает. Кроме того, неизвестно, где мужчина проживает, так как находится в розыске.

Суд, установив все обстоятельства дела, исковые требования удовлетворил частично. Согласно решению суда, размер неустойки был снижен, «с учетом принципа разумности и справедливости», и лишил отца ребенка родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU