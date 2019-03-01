Рязанка обокрала приютивших на ночь добродетелей

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-01T09:27:14+03:00

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Жительница Новомичуринска вместе с дочерью в ноябре прошлого года гостили в Спасск-Рязанском, но опоздали на последний рейсовый автобус. На их счастье нашелся добрый человек, приютивший их на ночь. За доброту женщина отплатила своеобразно. Пока хозяева спали, она сняла с шеи супруги добродетеля золотую цепочку с кулоном и, уходя, прихватила 250 рублей вместе с кошельком.

В январе ее разыскали сотрудники полиции. Как объяснила сама неблагодарная особа, ювелирное украшение она сдала в ломбард, а вырученные деньги попросту прогуляла. Сейчас дважды судимая женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Похищенное ювелирное украшение возвращено собственнику. Приговор суда в законную силу не вступил – уточняет пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU