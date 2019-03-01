Рязанский февраль получился необычайно теплым и «сырым»

СЕГОДНЯ 09:06 2019-03-01T10:22:22+03:00

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Среднемесячная температура февраля в Рязани превысила норму на 5 градусов, составив в итоге -2,9 градуса Цельсия. При этом было установлено сразу три рекорда (максимума за всю историю наблюдений в тот или иной день) – 16,17 и 18 февраля, когда воздух прогрелся до +3,9, +5 и +3,4 градуса соответственно.

Осадков также выпало больше обычного – 48 миллиметров, а это 133% от нормы. Притом больше всего осадков (15 миллиметров) пришлось на 13 февраля, когда ночью шел ледяной дождь, а в течение дня – снег.

Самая низкая температура воздуха, -13,9 градуса, была зарегистрирована 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU