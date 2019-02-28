Власти города представили проект «Рязань — новогодняя столица 2020 года»

СЕГОДНЯ 21:55 2019-02-28T21:59:11+03:00

В областном центре приведут в порядок гору Лысую в Солотче, парки, построят колесо обозрения и многое другое

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28 февраля на заседании клуба «Лидер» обсудили проект «Рязань – Новогодняя столица России 2020», сообщает пресс-служба городской администрации. Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что этот проект воплотят прежде всего для рязанцев, а уже потом для туристов.

Руководитель городской администрации Сергей Карабасов подробно рассказал о работе, которую проводят власти вместе с минкультом и представил презентацию проекта.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

— Это масштабный проект, рассчитанный на весь календарный год и включающий более 300 крупных мероприятий, которые будут распределены на все четыре сезона, — сообщил чиновник.

По словам Карабасова, в Рязани создадут два визит-центра, один из которых будет расположен на границе Московской и Рязанской областей, а второй – в центре города – на улице Новослободской.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Создание туристического центра на границе Московской и Рязанской областей даст возможность каждому проезжающему по федеральной магистрали ненадолго остановиться, зайти в туристический центр и получить всю информацию о регионе. Кроме того, люди смогут приобрести в турцентре билеты в театры, кино, цирк, филармонию, сувениры, а также забронировать экскурсии в музеи города и области.

Четыре районных локации расположатся в ЦПКиО, парке имени Скобелева, парке Гагарина и Солотче.

К предстоящему событию в ЦПКиО реконструируют и восстановят главную сцену зеленого театра вместимостью до 4 тысяч человек, а также установят колесо обозрения. Парк Скобелева обустроят системой освещения и малыми архитектурными формами, отреставрируют памятник и объект «Крепость». В парке Гагарина реконструируют площадь перед Дворцом культуры «Приокский», отремонтируют фасад учреждения. Что касается Солотчи, то здесь проведут целый комплекс по благоустройству Лысой горы и пляжа на реке Старица.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

— В Солотче появится смотровая площадка, туристический модульный комплекс, пункт проката оборудования, безопасные тюбинг-трассы, бесплатный подъемник, ярмарочные павильоны, зона активного отдыха, система видеонаблюдения, – перечислил руководитель городской администрации.

Карабасов подчеркнул, что представленные проекты требуют вложения больших денег. Основную финансовую нагрузку – 210 миллионов рублей — берут на себя правительство и администрация Рязани. Предполагается, что остальную часть суммы – порядка 160 миллионов предоставят спонсоры.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU