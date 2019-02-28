ХК «Рязань» в первом матче плей-офф уступил тюменскому «Рубину» лишь в овертайме

СЕГОДНЯ 20:08 2019-02-28T21:17:15+03:00

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Матч начался с острой атаки хозяев – Кочетков надежен. Его коллега Назаров практически тут же имел шанс проявить свое мастерство. Отметим, что первая половина стартового периода прошла при игровом перевесе «рубиновых», но голкипер гостей четко отразил все броски. Почувствовав надежный тыл, первыми забили подопечные именинника Павла Десяткова, у наставника «горожан» - День рождения. Карпов зряче пасом от борта нашел Чувиляева, и тот с разворота отправил шайбу в ворота соперников. Острые моменты у ворот хозяев площадки стали возникать все чаще, сирена об окончании игрового отрезка застала рязанскую дружину в атаке.

Второй период начался с того, что Кочетков дважды кряду выручил команду. На 9 минуте Веревкин бросил от синей линии, Карлин подставил клюшку и цифры на табло поменялись. Рехтин раз от разу выигрывал вбрасывания у центрфорвардов гостей, но вторая шайба оказалась в воротах «Рязани» после того, как это сделал Белов – шайба оказалась у Кунгурцева, бросок от синей линии, и «Рубин» вышел вперед 2:1.

В третьем периоде гости игру выровняли. Рукин имел все шансы вывести свою команду вперед, остро действовало звено Воробьева. Александр Васильев решил взять игру на себя, и это у него получилось: форвард «Рязани» бросил, сам пошел на добивание и – 2:2. А в овертайме Федотов поставил победную для «Рубина» точку 3:2.

ИСТОЧНИК KP.RU