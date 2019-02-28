Ушел из жизни ветеран рязанской пожарной охраны Владимир Зимовец
На 81-ом году жизни скончался ветеран пожарной охраны Владимир Иванович Зимовец, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. Коллектив управления выразил соболезнование родным и близким покойного.
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Владимир Иванович Зимовец родился в июле 1938 года в Ростовской области.
В 1960 году окончил Харьковское пожаро-техническое училище МВД СССР. С этого же года служил на разных должностях управления пожарной охраны УВД Рязоблисполкома.
В 1989 году Владимир Иванович ушел на пенсию в должности заместителя начальника отдела службы, подготовки и пожаротушения УПО УВД Рязоблисполкома.
Владимир Зимовец лично участвовал в тушении и руководил ликвидацией крупных пожаров в Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU