2019-02-28T19:55:31+03:00
Общество

Ушел из жизни ветеран рязанской пожарной охраны Владимир Зимовец

Соболезнования близким и родным принесли сотрудники и руководители регионального МЧС
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Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.
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На 81-ом году жизни скончался ветеран пожарной охраны Владимир Иванович Зимовец, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. Коллектив управления выразил соболезнование родным и близким покойного.

НАША СПРАВКА

Владимир Иванович Зимовец родился в июле 1938 года в Ростовской области.

В 1960 году окончил Харьковское пожаро-техническое училище МВД СССР. С этого же года служил на разных должностях управления пожарной охраны УВД Рязоблисполкома.

В 1989 году Владимир Иванович ушел на пенсию в должности заместителя начальника отдела службы, подготовки и пожаротушения УПО УВД Рязоблисполкома.

Владимир Зимовец лично участвовал в тушении и руководил ликвидацией крупных пожаров в Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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