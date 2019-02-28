Найден руководитель банка, от краха которого пострадали сотни рязанцев

СЕГОДНЯ 18:50 2019-02-28T18:50:22+03:00

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За границей задержан бывший вице-президент Пробизнесбанка Ярослав Алексеев. До лишения этого кредитного учреждения банковской лицензии, которое произошло в августе 2015 года, он работал в Рязани, где открыл 4 отделения (на улицах Кольцова, Дзержинского, Циолковского и Новоселов), нанял десятки кредитных менеджеров и вел активную рекламную кампанию.

После краха банка несколько сотен его рязанских клиентов вынуждены были получать страховые возмещения по своим вкладам или переоформлять кредиты на другой банк. Делопроизводство было настолько запущено, что информацию о многих клиентах восстановили только спустя месяцы, и по кредитам накопились задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU