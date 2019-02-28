Ряжская больница нарушила сроки оплаты по госконтрактам на 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:33 2019-02-28T18:33:10+03:00

В отношении главного врача медицинского учреждения возбуждено дело об административном правонарушении

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Прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере закупок товаров для обеспечения Ряжского межрайонного медицинского центра, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что заказчик – ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» нарушил сроки и порядок оплаты по четырем государственным контрактам на сумму более 2 миллионов рублей, в том числе, по поставке лекарств.

Как отмечает надзорный орган, в период, когда необходимо было оплатить контракты, необходимые деньги у медучреждения имелись.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление главному врачу об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении главврача возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время представление находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU