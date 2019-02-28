2019-02-28T18:33:10+03:00
Общество

Ряжская больница нарушила сроки оплаты по госконтрактам на 2 млн рублей

В отношении главного врача медицинского учреждения возбуждено дело об административном правонарушении
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере закупок товаров для обеспечения Ряжского межрайонного медицинского центра, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что заказчик – ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» нарушил сроки и порядок оплаты по четырем государственным контрактам на сумму более 2 миллионов рублей, в том числе, по поставке лекарств.

Как отмечает надзорный орган, в период, когда необходимо было оплатить контракты, необходимые деньги у медучреждения имелись.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление главному врачу об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении главврача возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время представление находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Найден руководитель банка, от краха которого пострадали сотни рязанцев
Два молодых рязанца ответят за убийство на дне рождения друга
В конце 2019 года в рязанском ЦКПиО откроют колесо обозрения
В Рязани больше недели ищут пропавшего 28-летнего мужчину
Сотрудницы рязанского детского садика подозреваются в мошенничестве
Рязанец задолжал по кредитной карте огромную сумму, но теперь возвращать ее не обязан
Обновленный спортзал открыли в школе-интернате под Рязанью
В Рязанской области взорвался и загорелся газопровод
У рязанского губернатора снова появится первый зампред
В рязанском ЦПКиО проведут праздник «Прощай, Масленица»
Рязанские медики спасли мозг 70-летнего пациента с острым инсультом
В первый день весны в Рязанскую область придет метель
Во избежание драк между журавлями в рязанском Окском заповеднике занялись уборкой снега