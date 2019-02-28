В конце 2019 года в рязанском ЦКПиО откроют колесо обозрения

СЕГОДНЯ 17:59 2019-02-28T18:02:08+03:00

Инвестор потратит на строительство аттракциона 70 миллионов рублей

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В конце 2019 года в парке ЦКПиО в Рязани откроют колесо обозрения. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Сергей Карабасов.

По словам чиновника, построят 50-метровый аттракцион на частные деньги. По предварительным данным, обойдется инвестору строительство в 70 млн рублей.

Как сказал руководитель городской администрации, установку колеса обозрения приурочат к масштабному мероприятию «Рязань — новогодняя столица 2020 года».

Если не произойдет форс-мажорных обстоятельства, то аттракцион откроют 1 декабря.

Напомним, в октябре 2018 года главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области предложило рязанцам подобрать место для размещения колеса обозрения. В итоге более половины проголосовавших высказались в пользу Центрального парка культуры и отдыха в Горроще.

ИСТОЧНИК KP.RU