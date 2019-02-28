В конце 2019 года в рязанском ЦКПиО откроют колесо обозрения
В конце 2019 года в парке ЦКПиО в Рязани откроют колесо обозрения. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Сергей Карабасов.
По словам чиновника, построят 50-метровый аттракцион на частные деньги. По предварительным данным, обойдется инвестору строительство в 70 млн рублей.
Как сказал руководитель городской администрации, установку колеса обозрения приурочат к масштабному мероприятию «Рязань — новогодняя столица 2020 года».
Если не произойдет форс-мажорных обстоятельства, то аттракцион откроют 1 декабря.
Напомним, в октябре 2018 года главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области предложило рязанцам подобрать место для размещения колеса обозрения. В итоге более половины проголосовавших высказались в пользу Центрального парка культуры и отдыха в Горроще.
ИСТОЧНИК KP.RU