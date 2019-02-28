В Рязани больше недели ищут пропавшего 28-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 17:52 2019-02-28T18:00:42+03:00

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязани пропал Илья Макаренко 1990 года рождения.

Еще 19 февраля 28-летний мужчина ушел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 175 см., телосложение нормальное, волосы рыжие, глаза серо-зеленые.

Был одет в оранжевую куртку, синюю кепку, черные спортивные штаны, белые с голубым кроссовки.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Ильи Анатольевича, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU