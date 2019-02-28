Рязанец задолжал по кредитной карте огромную сумму, но теперь возвращать ее не обязан

СЕГОДНЯ 17:09 2019-02-28T17:46:06+03:00

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Советский районный суд рассмотрел иск АО «Банк Русский Стандарт» к клиенту Д. Речь идет о взыскании долга по кредитной карте, причем сумма немаленькая: как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе суда – это более 720 тысяч рублей.

Договор, по которому банк передал клиенту карту и открыл на его имя банковский счет, стороны заключили еще в 2008 году. С тех пор человек регулярно снимал с карты деньги и использовал ее при покупках. Возвращать потраченные средства и набежавшие проценты он должен был ежемесячно, что исправно и делал – вплоть до января 2015 года.

После зачислять деньги он перестал и в мае 2015 года банк сформировал заключительный счет-выписку: до 27 июня клиент должен был погасить долг, после чего отношения сторон прекращались. Однако деньги он так и не вернул.

Юристы банка пошли в суд, но… слишком поздно: срок исковой давности у таких дел – 3 года. А с момента формирования счета-выписки до заявления в суд, то есть декабря 2018-го, прошло на 5 месяцев больше.

Уважительной причины пропуска срока исковой давности банк не предоставил. В итоге в удовлетворении иска АО «Банк Русский Стандарт» к гражданину Д. суд отказал.

Решение не вступило в законную силу. То есть банк еще может подать апелляцию в вышестоящий суд.

ИСТОЧНИК KP.RU