2019-02-28T17:46:06+03:00
Общество

Рязанец задолжал по кредитной карте огромную сумму, но теперь возвращать ее не обязан

Банкиры слишком поздно обратились в суд
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Советский районный суд рассмотрел иск АО «Банк Русский Стандарт» к клиенту Д. Речь идет о взыскании долга по кредитной карте, причем сумма немаленькая: как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе суда – это более 720 тысяч рублей.

Договор, по которому банк передал клиенту карту и открыл на его имя банковский счет, стороны заключили еще в 2008 году. С тех пор человек регулярно снимал с карты деньги и использовал ее при покупках. Возвращать потраченные средства и набежавшие проценты он должен был ежемесячно, что исправно и делал – вплоть до января 2015 года.

После зачислять деньги он перестал и в мае 2015 года банк сформировал заключительный счет-выписку: до 27 июня клиент должен был погасить долг, после чего отношения сторон прекращались. Однако деньги он так и не вернул.

Юристы банка пошли в суд, но… слишком поздно: срок исковой давности у таких дел – 3 года. А с момента формирования счета-выписки до заявления в суд, то есть декабря 2018-го, прошло на 5 месяцев больше.

Уважительной причины пропуска срока исковой давности банк не предоставил. В итоге в удовлетворении иска АО «Банк Русский Стандарт» к гражданину Д. суд отказал.

Решение не вступило в законную силу. То есть банк еще может подать апелляцию в вышестоящий суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Найден руководитель банка, от краха которого пострадали сотни рязанцев
Ряжская больница нарушила сроки оплаты по госконтрактам на 2 млн рублей
Два молодых рязанца ответят за убийство на дне рождения друга
В конце 2019 года в рязанском ЦКПиО откроют колесо обозрения
В Рязани больше недели ищут пропавшего 28-летнего мужчину
Сотрудницы рязанского детского садика подозреваются в мошенничестве
Обновленный спортзал открыли в школе-интернате под Рязанью
В Рязанской области взорвался и загорелся газопровод
У рязанского губернатора снова появится первый зампред
В рязанском ЦПКиО проведут праздник «Прощай, Масленица»
Рязанские медики спасли мозг 70-летнего пациента с острым инсультом
В первый день весны в Рязанскую область придет метель
Во избежание драк между журавлями в рязанском Окском заповеднике занялись уборкой снега