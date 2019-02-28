Обновленный спортзал открыли в школе-интернате под Рязанью

СЕГОДНЯ 16:25 2019-02-28T16:25:12+03:00

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Полностью обновленный спортивный зал Солотчинской школы-интерната для детей-сирот открыли 28 февраля. Основной проблемой был провалившийся пол. Его демонтировали, напольное покрытие полностью убрали. Затем на основу положили специальный ламинат на резиновой подложке для профессиональных спортзалов. Спортсмены знают, что травм станет в разы меньше. Наряду с этим подрядчики провели косметический ремонт всех помещений, заменили электропроводку.И, конечно же, детям закупили новенький инвентарь и спортивную форму.

- С декабря мы с ребятами занимались на улице. Были и лыжи, и зимний футбол, и катание с горок. Ребята мужественно выдержали этот зимний марафон, - рассказал учитель физкультуры школы-интерната Антон Кузнецов.

Финансовую помощь на всех этапах школе оказывали спонсоры – крупные предприятия и строительные компании Рязани. На этом факте заострил внимание читателей сайт ИД «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU