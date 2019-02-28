В рязанском ЦПКиО проведут праздник «Прощай, Масленица»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-02-28T16:04:49+03:00

То есть к двум намеченным в облцентре площадкам гуляний прибавляется еще одна

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В воскресенье, 10 марта, в Центральном парке культуры и отдыха состоится праздник «Прощай, Масленица», сообщает пресс-служба администрации Рязани.

На танцверанде ЦПКиО горожан ждут концертно-развлекательная программа, танцы, игры для детей и взрослых – участникам обещают подарки и призы от партнеров.

Разумеется, будут здесь и блины, и сжигание Масленицы, и уже традиционное файер-шоу. Начало в 12.00.

Напомним, что в этот же день гулянья пройдут на террасе отеля «Старый город», а днем ранее большой праздник организуют на площади Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU