2019-02-28T17:31:51+03:00
Здоровье

Рязанские медики спасли мозг 70-летнего пациента с острым инсультом

В ОКБ пожилому мужчине хирурги через артерию удалили тромб
Александр РАДЫГИН
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В рязанской областной клинической больнице спасли мозг пациента при остром инсульте, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Когда 70-летний рязанец поступил в клинику, его жизни угрожал ишемический инсульт. Это заболевание, при котором артерия перестает питать головной мозг, и человек, если остается жив, то часто становится инвалидом.

— Когда мы его осмотрели, поняли, что счет идет на минуты, — комментирует заведующий отделением эндоваскулярной хирургии Дмитрий Суров. — На снимке было видно, что тромб перекрыл кровоток к крупной артерии мозга. Мужчину сразу направили в рентген-операционную.

По словам врача, сама операция не травматична для пациента, ее проводят без разрезов и скальпеля. Через крупную артерию хирурги подвели инструменты к тромбу и удалили его. Вся процедура заняла около 40 минут.

— Внедрение этого метода позволит спасать сотни жизней наших пациентов, — отметил главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. — Эта высокотехнологичная помощь способна изменить ситуацию, связанную со смертностью от инсультов. Кроме того, тромбоэкстракция позволяет избежать инвалидности для пациентов, а значит, после инсульта пациенты будут быстрее возвращаться к нормальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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