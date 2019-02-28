У рязанского губернатора снова появится первый зампред

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-28T16:15:15+03:00

Кто займет упраздненную после ухода Сергея Самохина должность, пока неизвестно

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Должность первого заместителя председателя регионального правительства, упраздненная осенью 2017 года, снова вернется в региональный кабмин. Соответствующие изменения были внесены в постановление губернатора «Об утверждении структуры Правительства Рязанской области».

Напомним, последним должность первого зампреда занимал Сергей Самохин. После его увольнения обязанности поделили Игорь Греков и уже покинувший правительство Сергей Филимонов.

Кто именно займет вновь созданное кресло и чем именно будет заниматься этот человек, общественности пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU