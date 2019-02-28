В первый день весны в Рязанскую область придет метель
Температура по-прежнему будет близка к нулевой отметке
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 1 марта. В первый день календарной весны ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах дело даже дойдет до метели.
Скорость ветра днем составит 5-10 метров в секунду, при порывах – до 15. Значения температуры воздуха по-прежнему будут близки к нулевой отметке: -4…+1 градус днем и -3…+2 градуса ночью. К вечеру пятницы, как отмечается, похолодает до -5.
Ночью и утром местами будет стоять туман.
ИСТОЧНИК KP.RU