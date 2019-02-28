2019-02-28T15:03:25+03:00
Недвижимость

Из-за ремонта водопровода одна из улиц Рязани в пятницу останется без воды

Под отключение попадут как жители частного сектора, так и многоквартирных домов
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 марта на одной рязанской улице отключат подачу холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации. По данным чиновников, причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

В пятницу с 09:00 до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. Мещерская, дома с 1 по 18 (частный сектор);

ул. Мещерская, д. 16 к.1, д. 16 к. 2, д. 19 к.1.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По работе подачи холодной воды необходимо звонить по следующим телефона МП «Водоканал»: диспетчерская служба — (4912) 41-06-25, 41-06-26; абонентский отдел — 41-01-16; отдел по работе с населением — 20-20-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Найден руководитель банка, от краха которого пострадали сотни рязанцев
Ряжская больница нарушила сроки оплаты по госконтрактам на 2 млн рублей
Два молодых рязанца ответят за убийство на дне рождения друга
В конце 2019 года в рязанском ЦКПиО откроют колесо обозрения
В Рязани больше недели ищут пропавшего 28-летнего мужчину
Сотрудницы рязанского детского садика подозреваются в мошенничестве
Рязанец задолжал по кредитной карте огромную сумму, но теперь возвращать ее не обязан
Обновленный спортзал открыли в школе-интернате под Рязанью
В Рязанской области взорвался и загорелся газопровод
У рязанского губернатора снова появится первый зампред
В рязанском ЦПКиО проведут праздник «Прощай, Масленица»
Рязанские медики спасли мозг 70-летнего пациента с острым инсультом
В первый день весны в Рязанскую область придет метель
Во избежание драк между журавлями в рязанском Окском заповеднике занялись уборкой снега