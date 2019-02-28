Из-за ремонта водопровода одна из улиц Рязани в пятницу останется без воды

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-28T15:03:25+03:00

Под отключение попадут как жители частного сектора, так и многоквартирных домов

Изменить размер текста: A A

1 марта на одной рязанской улице отключат подачу холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации. По данным чиновников, причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

В пятницу с 09:00 до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. Мещерская, дома с 1 по 18 (частный сектор);

ул. Мещерская, д. 16 к.1, д. 16 к. 2, д. 19 к.1.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По работе подачи холодной воды необходимо звонить по следующим телефона МП «Водоканал»: диспетчерская служба — (4912) 41-06-25, 41-06-26; абонентский отдел — 41-01-16; отдел по работе с населением — 20-20-04.

ИСТОЧНИК KP.RU