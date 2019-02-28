В Рязанской области увеличили производство скота и птицы на убой

СЕГОДНЯ 14:42 2019-02-28T14:42:38+03:00

К началу февраля в регионе произвели более семи тысяч тонн мяса

Изменить размер текста: A A

С начала года в Рязанской области увеличилось производство скота и птицы на убой, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

По данным чиновников, к 1 февраля в Рязанской области произвели 7,5 тысяч тонн мяса, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года.

Наиболее интенсивно наращивают производство в регионе свиноводческие предприятия. В целом они произвели 3,7 тысяч тонн свинины.

Что касается птицеводческих предприятий, то они произвели 507 тонн мяса птицы. Основным производителем в данной отрасли является ООО «Старожиловская птица». С начала года на прилавки магазинов и рынков отправилось 172 тонны мяса индейки.

ИСТОЧНИК KP.RU