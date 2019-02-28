2019-02-28T14:42:38+03:00
Экономика

В Рязанской области увеличили производство скота и птицы на убой

К началу февраля в регионе произвели более семи тысяч тонн мяса
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

С начала года в Рязанской области увеличилось производство скота и птицы на убой, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

По данным чиновников, к 1 февраля в Рязанской области произвели 7,5 тысяч тонн мяса, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года.

Наиболее интенсивно наращивают производство в регионе свиноводческие предприятия. В целом они произвели 3,7 тысяч тонн свинины.

Что касается птицеводческих предприятий, то они произвели 507 тонн мяса птицы. Основным производителем в данной отрасли является ООО «Старожиловская птица». С начала года на прилавки магазинов и рынков отправилось 172 тонны мяса индейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Найден руководитель банка, от краха которого пострадали сотни рязанцев
Ряжская больница нарушила сроки оплаты по госконтрактам на 2 млн рублей
Два молодых рязанца ответят за убийство на дне рождения друга
В конце 2019 года в рязанском ЦКПиО откроют колесо обозрения
В Рязани больше недели ищут пропавшего 28-летнего мужчину
Сотрудницы рязанского детского садика подозреваются в мошенничестве
Рязанец задолжал по кредитной карте огромную сумму, но теперь возвращать ее не обязан
Обновленный спортзал открыли в школе-интернате под Рязанью
В Рязанской области взорвался и загорелся газопровод
У рязанского губернатора снова появится первый зампред
В рязанском ЦПКиО проведут праздник «Прощай, Масленица»
Рязанские медики спасли мозг 70-летнего пациента с острым инсультом
В первый день весны в Рязанскую область придет метель
Во избежание драк между журавлями в рязанском Окском заповеднике занялись уборкой снега