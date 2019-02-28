2019-02-28T13:48:32+03:00
Происшествия

С банковских карт двух рязанок украли более 64 тысяч рублей

Полиции не составило труда найти злоумышленников и вернуть деньги владельцам
Александр РАДЫГИН
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Рязанские полицейские раскрыли кражу денег с банковских карт двух жительниц области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в дежурную часть обратилась 24-летняя рязанка, которая заявила, что с ее банковской карты исчезли деньги в сумме 2 326 рублей. Оперативники выяснили, что к краже может быть причастен ранее судимый 35-летний сожитель женщины. Оказалось, что мужчина воспользовался личным кабинетом в приложении одного из банков, узнал пароль и перевел деньги на свой лицевой счет.

Похожий случай произошел в Михайловском районе, где у жительницы села Рачатники со счета сняли 62 тысячи рублей. Как оказалось, к краже причастна 33-летняя дочь пострадавшей. Женщина знала, где мать хранит карточки и записки с паролями от них, и незамедлительно воспользовалась ими. Подозреваемую в краже задержали, а деньги изъяли.

По обоим криминальным эпизодам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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