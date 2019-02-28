2019-02-28T13:43:52+03:00
Спорт

В рязанской Ночной хоккейной лиге – пора четвертьфиналов

Заключительный тур гладкого чемпионата формата «40+» окончательно определил пары соперников
Иван АНТОНОВ
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Тактика ясна? "Шкода-Рязань" вышла в 1\4 финала. Фото: Елена Муковозова.Тактика ясна? "Шкода-Рязань" вышла в 1\4 финала. Фото: Елена Муковозова.
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Завершились матчи 18-го тура в дивизионе «Любитель 40+». Для двух команд турнир закончился, остальным предстоят увлекательные матчи на выбывание. Об этом сообщил официальный сайт региональной НХЛ.

В группе сильнейших касимовский «Восход СУ-2» со счетом 3:1 обыграл «Сокол». Лидер команды Эдуард Султанаев лидирует среди снайперов (36 заброшенных шайб), ассистентов (25 метких передач) и бомбардиров (61 набранное очко).

«Автоимпорт» на финише переиграл «Здоровье» 5:1. Голкипер Владимир Бобиков стал лучшим в лиге по коэффициенту надежности - в среднем 1,09 пропущенной шайбы за матч.

Третьей на финиш регулярного чемпионата пришла «Империя», переиграв «Державу» 3:0. «Шкода-Рязань» разгромила «Энергию» 8:0. Теперь «энергетикам» надо отстаивать право в будущем сезоне играть в группе сильнейших в переходном матче с финалистом второй подгруппы.

«Светлый» уверенно переиграл «Динамо» 4:1, и после этого определились пары в плей-офф: «Восход СУ-2» (Касимов) - «Держава»; «Автоимпорт» - «Сокол»; «Империя» - «Динамо»; «Шкода-Рязань» - «Светлый».

ИСТОЧНИК KP.RU

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