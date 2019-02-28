Появились фотографии с места гибели рязанца на пожаре в Спасском районе

СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-28T13:22:57+03:00

Следователи СК устанавливают точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего

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Опубликованы фотографии с места гибели 35-летнего жителя села Ижевское Спасского района. По данным издательства «Пресса», возгорание произошло в одной из квартир двухэтажного дома на улице Школьный переулок.

Фото: издательство «Пресса».

Пожарные, прибывшие по вызову, обнаружили в спальне труп мужчины. Выяснилось, что погибший жил с матерью, ее во время пожара дома не было.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб. Кроме того Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства произошедшего.

Фото: издательство «Пресса».

Напомним, сообщение о пожаре в селе Ижевское в МЧС поступило вечером 27 февраля. Трехкомнатную квартиру тушили два человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Фото: издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU