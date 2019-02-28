В Рязанской области распадаются четыре брака из пяти

СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-28T13:29:41+03:00

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Рязаньстат опубликовал информацию о демографической ситуации в регионе. По данным ведомства, в прошлом году в области родилось 10,2 тысяч человек (годом ранее было почти на 800 больше). Умерло в 2018-м чуть более 17 тысяч рязанцев.

Таким образом, население области сократилось еще почти на 7 тысяч человек. Мигранты, кстати, эту убыль перекрыть не в силах – поток тех, кто прибывал в наш регион на ПМЖ, давно затих.

На 1 тысячу браков в прошлом году пришлось 778 разводов. Зарегистрировали свои отношения 6,4 тысяч пар (по сравнению с 2017-м – падение сразу на 26%).

Развелись за тот же год более 5 тысяч пар.

ИСТОЧНИК KP.RU