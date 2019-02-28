В Рязанской области распадаются четыре брака из пяти
Отмечено и падение рождаемости
Изменить размер текста:
Рязаньстат опубликовал информацию о демографической ситуации в регионе. По данным ведомства, в прошлом году в области родилось 10,2 тысяч человек (годом ранее было почти на 800 больше). Умерло в 2018-м чуть более 17 тысяч рязанцев.
Таким образом, население области сократилось еще почти на 7 тысяч человек. Мигранты, кстати, эту убыль перекрыть не в силах – поток тех, кто прибывал в наш регион на ПМЖ, давно затих.
На 1 тысячу браков в прошлом году пришлось 778 разводов. Зарегистрировали свои отношения 6,4 тысяч пар (по сравнению с 2017-м – падение сразу на 26%).
Развелись за тот же год более 5 тысяч пар.
ИСТОЧНИК KP.RU