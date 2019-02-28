2019-02-28T13:29:41+03:00
Общество

В Рязанской области распадаются четыре брака из пяти

Отмечено и падение рождаемости
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязаньстат опубликовал информацию о демографической ситуации в регионе. По данным ведомства, в прошлом году в области родилось 10,2 тысяч человек (годом ранее было почти на 800 больше). Умерло в 2018-м чуть более 17 тысяч рязанцев.

Таким образом, население области сократилось еще почти на 7 тысяч человек. Мигранты, кстати, эту убыль перекрыть не в силах – поток тех, кто прибывал в наш регион на ПМЖ, давно затих.

На 1 тысячу браков в прошлом году пришлось 778 разводов. Зарегистрировали свои отношения 6,4 тысяч пар (по сравнению с 2017-м – падение сразу на 26%).

Развелись за тот же год более 5 тысяч пар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С банковских карт двух рязанок украли более 64 тысяч рублей
В рязанской Ночной хоккейной лиге – пора четвертьфиналов
Появились фотографии с места гибели рязанца на пожаре в Спасском районе
Рязанские киоски Роспечати приостановили продажу транспортных карт УмКА
На родине Циолковского в Рязанской области случился смертельный пожар
Рязанский самбист-ветеран стал призером чемпионата страны
Пациенты рязанской больницы лечились за свой счет
Светлана Горячкина стала самым эффективным министром Рязанской области
Еврейская община поможет рязанским инвалидам и старикам
В рязанской школе №55 будут изучать китайский язык
В рязанской колонии строгого режима осужденный напал на конвоира
Электрички Москва-Рязань в праздники поменяют график работы
За буксировку машины друга пьяный рязанец лишился водительских прав
В Рязани на «зебре» со светофором сбили молодую женщину и подростка
Житель Рязанской области попал под «КамАЗ» на трассе «Каспий»
Рязанца обокрали соседи, к которым он зашел на чашку чая
В Рязанской области за 2018 год серьезно выросла средняя зарплата