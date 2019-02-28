Рязанские киоски Роспечати приостановили продажу транспортных карт УмКА
Ограничения коснулись тарифного плана «Электронный кошелек»
Ограничения продлятся до середины марта.Фото: Константин МОГИЛИН
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Киоски Роспечать на время приостановили продажу транспортных носителей УмКА. Это брелоки, браслеты и карты категории «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек», сообщает пресс-служба оператора.
С чем именно связан перебой в реализации платежных средств, на предприятии не уточнили. Но сообщили, что УмКА «Городская» по-прежнему продается в отделениях «Почты России», в киосках по продаже проездных билетов и в ООО «Городские платежи».
Такая ситуация предположительно продлится до середины марта, после чего продажи возобновятся.
ИСТОЧНИК KP.RU