Рязанские киоски Роспечати приостановили продажу транспортных карт УмКА

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-28T13:16:15+03:00

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Киоски Роспечать на время приостановили продажу транспортных носителей УмКА. Это брелоки, браслеты и карты категории «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек», сообщает пресс-служба оператора.

С чем именно связан перебой в реализации платежных средств, на предприятии не уточнили. Но сообщили, что УмКА «Городская» по-прежнему продается в отделениях «Почты России», в киосках по продаже проездных билетов и в ООО «Городские платежи».

Такая ситуация предположительно продлится до середины марта, после чего продажи возобновятся.

ИСТОЧНИК KP.RU