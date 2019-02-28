Рязанский самбист-ветеран стал призером чемпионата страны

СЕГОДНЯ 12:33 2019-02-28T13:00:41+03:00

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Преподаватель кафедры физподготовки и спорта академии ФСИН Сергей Ссорин занял II место в категории свыше 100 кг и стал чемпионом России в командных соревнованиях. Об этом нашему изданию сообщила пресс-служба вуза.

С 22 по 25 февраля в Ржеве прошел чемпионат России по самбо среди мужчин-ветеранов. Около 250 мастеров боролись за звание лучшего в стране. Мастер спорта международного класса Сергей Ссорин также претендовал на путевку на мировой форум ветеранов-самбистов, куда теперь и поедет.

– Я был настроен только на победу. С меньшими амбициями и эмоциями на соревнования ехать просто нельзя, - подчеркнул Ссорин.

ИСТОЧНИК KP.RU