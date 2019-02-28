Пациенты рязанской больницы лечились за свой счет

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-28T12:03:49+03:00

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Путятинская прокуратура провела комплексную проверку медицинских учреждений района. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Во время ревизии выяснилось, что в местной больнице недостаточно медицинских изделий и лекарств. Большая часть медикаментов из перечня жизненно необходимых и важнейших - в больнице и на ФАП отсутствовала.

Также стало известно, что часть пациентов вообще лечилась за свой счет. Правда тем, кто потом обращался к главврачу за компенсацией, деньги возвращали.

Кроме того, прокурорской проверкой установлено, что в нескольких автомобилях скорой помощи нет: одеял с подогревом, реанимационных педиатрических и акушерских наборов, кресельных складных носилок, автомобильных видеорегистраторов и целого ряда другого обязательного оборудования.

Теперь главный врач Шиловского ММЦ Татьяна Манакина, в подчинении которой находится путятинская больница, обязана устранить все выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU