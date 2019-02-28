2019-02-28T11:52:44+03:00
Политика

Светлана Горячкина стала самым эффективным министром Рязанской области

Глава регионального минэкономразвития получила награду из рук губернатора Николая Любимова
Александр РАДЫГИН
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Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.
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Самым эффективным министром Рязанской области власти региона признали Светлану Горячкину — главу регионального министерства промышленности и экономического развития. Об этом сообщает пресс-служба минэконома.

Торжественная церемония награждения наиболее эффективных менеджеров региона состоялась 27 февраля рамках послания губернатора к жителям Рязанской области.

Напомним, в этот же день человеком года в номинации «Здравоохранение» признан главный врач рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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