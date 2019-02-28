Светлана Горячкина стала самым эффективным министром Рязанской области
Глава регионального минэкономразвития получила награду из рук губернатора Николая Любимова
Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.
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Самым эффективным министром Рязанской области власти региона признали Светлану Горячкину — главу регионального министерства промышленности и экономического развития. Об этом сообщает пресс-служба минэконома.
Торжественная церемония награждения наиболее эффективных менеджеров региона состоялась 27 февраля рамках послания губернатора к жителям Рязанской области.
Напомним, в этот же день человеком года в номинации «Здравоохранение» признан главный врач рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов.
ИСТОЧНИК KP.RU