Светлана Горячкина стала самым эффективным министром Рязанской области

СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-28T11:52:44+03:00

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Самым эффективным министром Рязанской области власти региона признали Светлану Горячкину — главу регионального министерства промышленности и экономического развития. Об этом сообщает пресс-служба минэконома.

Торжественная церемония награждения наиболее эффективных менеджеров региона состоялась 27 февраля рамках послания губернатора к жителям Рязанской области.

Напомним, в этот же день человеком года в номинации «Здравоохранение» признан главный врач рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов.

ИСТОЧНИК KP.RU