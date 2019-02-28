В рязанской школе №55 будут изучать китайский язык

СЕГОДНЯ 11:39 2019-02-28T11:40:20+03:00

Представители китайской делегации передали в подарок школе учебники и пособия для изучения языка и культуры Китая

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В школе №55 открыли Центр изучения китайского языка и культуры, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Инновационная площадка получила название «Преподавание китайского языка в общеобразовательной школе как ресурс развития коммуникативных компетенций учащихся».

В программу открытия вошли театр теней, танцы с фонариками и веерами, дефиле в национальных костюмах Китая, а также музыкальные номера, представляющие русскую культуру.

На открытии представители китайской делегации передали в подарок школьному центру — учебники и учебные пособия для изучения языка и культуры Китая. Рязанская сторона вручила гостям из Поднебесной куклу-оберег.

ИСТОЧНИК KP.RU