В рязанской школе №55 будут изучать китайский язык
В школе №55 открыли Центр изучения китайского языка и культуры, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Инновационная площадка получила название «Преподавание китайского языка в общеобразовательной школе как ресурс развития коммуникативных компетенций учащихся».
В программу открытия вошли театр теней, танцы с фонариками и веерами, дефиле в национальных костюмах Китая, а также музыкальные номера, представляющие русскую культуру.
На открытии представители китайской делегации передали в подарок школьному центру — учебники и учебные пособия для изучения языка и культуры Китая. Рязанская сторона вручила гостям из Поднебесной куклу-оберег.
ИСТОЧНИК KP.RU