Еврейская община поможет рязанским инвалидам и старикам

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-28T11:41:05+03:00

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Руководитель еврейского общинного культурного центра «Хесед-Тшува» Людмила Захарова на семинаре, посвященному всемирному дню некоммерческих организаций, представила проект «Патронаж XXI века». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Программа по комплексному социальному обслуживанию пожилых и инвалидов получила поддержку Фонда президентских грантов - на сумму около 2,5 млн рублей. По словам Людмилы Захаровой, проект направлен на регулярную, профессиональную, а главное комплексную работу:

- Необходимо дать этим людям возможность преодолеть одиночество и помочь в их социализации. Мы планируем проводить занятия с профессиональным психологом и тренинги по сохранению памяти. Проект позволит охватить значительно больше пожилых, нуждающихся в уходе на дому.

Кроме того на семинаре о своих проектах рассказали «Касимовская местная татарская национально-культурная автономия Рязанской области», центр развития детей и молодежи «Пламенный», «Центр защиты детей от интернет-угроз» и ряд других НКО.

ИСТОЧНИК KP.RU