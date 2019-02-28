2019-02-28T11:41:05+03:00
Общество

Еврейская община поможет рязанским инвалидам и старикам

Культурный центр «Хесед-Тшува» получил поддержку Фонда президентских грантов
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Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.
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Руководитель еврейского общинного культурного центра «Хесед-Тшува» Людмила Захарова на семинаре, посвященному всемирному дню некоммерческих организаций, представила проект «Патронаж XXI века». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Программа по комплексному социальному обслуживанию пожилых и инвалидов получила поддержку Фонда президентских грантов - на сумму около 2,5 млн рублей. По словам Людмилы Захаровой, проект направлен на регулярную, профессиональную, а главное комплексную работу:

- Необходимо дать этим людям возможность преодолеть одиночество и помочь в их социализации. Мы планируем проводить занятия с профессиональным психологом и тренинги по сохранению памяти. Проект позволит охватить значительно больше пожилых, нуждающихся в уходе на дому.

Кроме того на семинаре о своих проектах рассказали «Касимовская местная татарская национально-культурная автономия Рязанской области», центр развития детей и молодежи «Пламенный», «Центр защиты детей от интернет-угроз» и ряд других НКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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