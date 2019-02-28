В рязанской колонии строгого режима осужденный напал на конвоира
Скопинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Красноярска, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. Мужчина отбывает наказание в одной из исправительных колоний строгого режима, расположенной в нашем регионе, и теперь обвиняется в применении насилия к сотруднику учреждения.
Осужденный на 4 года лишения свободы красноярец попал в штрафной изолятор. Утром 23 сентября прошлого года при сдаче постельного белья он головой ударил сотрудника колонии в лицо. Работник ФСИН получил телесное повреждение.
Теперь красноярца ждет второе уголовное дело – материалы уже направлены в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU