2019-02-28T12:22:41+03:00
Происшествия

В рязанской колонии строгого режима осужденный напал на конвоира

Заключенному не понравилось, что его поместили в изолятор
Мария БЛИНОВА
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Скопинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Красноярска, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. Мужчина отбывает наказание в одной из исправительных колоний строгого режима, расположенной в нашем регионе, и теперь обвиняется в применении насилия к сотруднику учреждения.

Осужденный на 4 года лишения свободы красноярец попал в штрафной изолятор. Утром 23 сентября прошлого года при сдаче постельного белья он головой ударил сотрудника колонии в лицо. Работник ФСИН получил телесное повреждение.

Теперь красноярца ждет второе уголовное дело – материалы уже направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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