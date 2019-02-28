На родине Циолковского в Рязанской области случился смертельный пожар
Возгорание произошло в одной из квартир двухэтажного дома
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27 февраля в селе Ижевское Спасского района произошел пожар в жилом двухэтажном доме. Загорелась одна из комнат в трехкомнатной квартире.
Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС, в результате случившегося погиб мужчина 1984 года рождения.
Уточняется, что информация о возгорании поступила в диспетчерскую службу в 20.04. На вызов выезжал 1 пожарный автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU