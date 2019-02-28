2019-02-28T10:09:57+03:00
Происшествия

За буксировку машины друга пьяный рязанец лишился водительских прав

За повторное вождение автомобиля в пьяном состоянии мужчину приговорили к обязательным работам
Александр РАДЫГИН
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В Клепиковском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя, которого повторно задержали за вождение автомобиля в пьяном состоянии, сообщает пресс-служба райсуда.

Суд установил, что пьяный мужчина по просьбе своего друга решил отбуксировать его автомобиль. Для этого приятель на своей машине привез его к автомобилю, стоящему у заправки. Там они подцепили заглохшую машину на буксир и поехали в сторону поселка. Причем пьяный мужчина сидел за рулем первого автомобиля. По дороге приятели остановились у бара, еще выпили, и продолжили движение. Остановились друзья только когда увидели на обочине дороги инспекторов ГИБДД.

В суде подсудимый признал вину и согласился с результатами медицинского освидетельствования. В результате ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов и лишили водительских прав на два года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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