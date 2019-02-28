2019-02-28T10:08:26+03:00
Происшествия

В Рязани на «зебре» со светофором сбили молодую женщину и подростка

Обоим потребовалась помощь врачей
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В среду, 27 февраля, около 19.20 в Рязани произошло ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в Дашково-Песочне – на улице Новоселов, рядом с остановкой «Кинотеатр «Октябрь». 33-летний житель областного центра на легковом автомобиле «ZAZ» сбил переходивших дорогу 33-летнюю женщину и 14-летнего подростка. Оба шли по регулируемому пешеходному переходу.

В результате женщина и юноша получили травмы. Медики оказали им помощь, госпитализации не потребовалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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